Bustos elogia postura do Peixe após virada: "Teve coragem e vontade"

O Peixe venceu de virada, com gol no final, a Universidad Católica do Equador por 3 a 2, na Vila Belmiro, na noite desta quarta-feira. O jogo era válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.Após a partida, o técnico Fabián Bustos comentou a partida. Para o treinador, a primeira etapa passou por duas fases, com o Peixe começando bem e depois caindo de rendimento."Começamos bem, convertemos o primeiro gol. Fizemos o que treinamos. Em 20 minutos começamos a errar o caminho, não jogar da forma que queríamos, e eles cresceram. É um time que atacam bem, muito bons ofensivamente, nos complicaram, e não fomos precisos na marcação. Eles nos complicaram, atacaram com muita gente e fizeram os gols", disse Bustos.Na volta do intervalo, Bustos colocou Vinicius Zanocelo na vaga de Willian Maranhão. Ao longo da etapa, Lucas Barbosa, Baptistão, Ângelo e Pirani também entraram. A equipe então acordou e conseguiu buscar a virada.

Com o resultado, o Peixe chegou aos três pontos e se igualou ao Banfield na classificação de seu grupo. Bustos elogiou a postura da equipe na segunda etapa.

"No segundo tempo fomos buscar, jogador a jogar por fora, com laterais indo até a linha de fundo. Assim convertemos os gols. Equipe teve coragem e vontade de ganhar a partida. Foi importante ganhar para seguirmos vivos na competição, para nossa torcida. É um time grande que precisa brigar por tudo. Era difícil porque o adversário estava em vantagem, mas não desistimos, fizemos substituições ofensivas. Conseguimos criar mais chances, dar a volta por cima e se tivéssemos mais precisão poderíamos ter aumentado a diferença", completou o treinador.

O Peixe agora volta a campo no final de semana para enfrentar o Coritiba, pelo Brasileirão. A partida será realizada domingo, na Vila Belmiro. O jogo é válido pela segunda rodada da competição nacional.