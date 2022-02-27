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futebol

Bustos é homenageado e vence partida de despedida no Barcelona

Treinador, que assumirá o Santos na segunda-feira, comandou o time na vitória sobre o Desportivo Técnico Universitário por 1 a 0, gol de Mastriani, pelo torneio local...

Publicado em 27 de Fevereiro de 2022 às 09:59

LanceNet

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Publicado em 

27 fev 2022 às 09:59
O técnico Fabián Bustos fez seu último jogo no comando do Barcelona neste sábado. O time de Guayaquil venceu o Desportivo Técnico Universitário por 1 a 0, gol de Mastriani.Antes da bola rolar, o novo técnico do Santos foi homenageado pelos jogadores, direção técnica e torcedores do Barcelona. Ele ganhou uma placa com seu nome, uma camisa autografada por todos os atletas e um quadro com a camisa do time equatoriano.Fabián Bustos tem previsão de chegada ao Brasil na madrugada de domingo, por volta da meia-noite. O primeiro treino deve ser na segunda-feira.
Natural de Córdoba, na Argentina, Bustos tem 52 anos e foi meio-campista. Após encerrar a carreira como jogador, iniciou a trajetória como técnico em 2009, no Manta FC.
Apesar de argentino, só comandou equipes no Equador. Também passou por Deportivo Quito, Imbabura FC, Macará e Delfín até chegar ao Barcelona de Guayaquil, clube em que estava desde 2020.
Crédito: BustossedespediudoBarcelonacomvitória,eagoraassumeoSantos(Reprodução/TwitterdoSantos

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