Bustos é homenageado e vence partida de despedida no Barcelona

O técnico Fabián Bustos fez seu último jogo no comando do Barcelona neste sábado. O time de Guayaquil venceu o Desportivo Técnico Universitário por 1 a 0, gol de Mastriani.Antes da bola rolar, o novo técnico do Santos foi homenageado pelos jogadores, direção técnica e torcedores do Barcelona. Ele ganhou uma placa com seu nome, uma camisa autografada por todos os atletas e um quadro com a camisa do time equatoriano.Fabián Bustos tem previsão de chegada ao Brasil na madrugada de domingo, por volta da meia-noite. O primeiro treino deve ser na segunda-feira.