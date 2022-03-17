Bustos diz que não está feliz após Santos empatar com a Ferroviária

O técnico Fabián Bustos não ficou satisfeito com o empate em 3 a 3 do Santos contra Ferroviária, fora de casa, em jogo atrasado do Campeonato Paulista. O duelo, que ocorreu na noite desta quarta-feira, foi em Araraquara.Apesar de ter feito três gols e ter outros três tentos anulados pela arbitragem, o Peixe sofreu defensivamente e não conseguiu se livrar da chance de rebaixamento. Na última rodada, a equipe do técnico argentino ainda tem possibilidade de uma possível classificação, mas também não pode perder pois segue com risco de cair para a Série A2 do Campeonato Paulista.O Santos enfrentará na Vila o Água Santa, no sábado. Se vencer e o Santo André não ganhar da Inter de Limeira, o Peixe conquistará vaga na próxima fase do Paulistão. Agora se o time perder em casa e a Ponte ganhar em Campinas do Ituano, o clube será rebaixado pela primeira vez em sua história.- A realidade é que não estou feliz porque queríamos ganhar para chegar bem na última rodada. Seguramente a torcida, os dirigentes e os jogadores não estão contentes. Mas hoje melhoramos o funcionamento, mas temos que ser mais duros na defesa para não tomar gols, seguir trabalhando no ataque para seguir criando chances. Parece que a equipe jogou melhor, mas não gosto de sofrer gols todos os jogos. Temos que trabalhar melhor em todas as áreas. Estou convencido de que estamos melhorando - disse o treinador em sua entrevista coletiva.