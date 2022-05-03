Bustos dispara contra a arbitragem após derrota do Santos no clássico

O técnico Fabián Bustos não poupou críticas para arbitragem após a derrota do Santos para o São Paulo, nesta segunda-feira, no Morumbi.

O time santista reclama que no lance que antecedeu o pênalti houve um erro de Leandro Vuadeb. Marcos Leonardo e Alisson disputaram a bola e, antes dela sair, o jogador do São Paulo tenta segurar a bola. Arbitragem marcou lateral contra o Peixe, na sequência, surge a penalidade.

"É revoltante que uma pessoa com tanta experiência defina um clássico disputada como estava com esse erro grosseiro... Temos VAR, quarto árbitro falou, assistente marcou para o Santos e Lucas Pires pega a bola na mão para bater lateral. Se está em dúvida, apita e para", disse o treinador.

Pelo Brasileirão, o Santos já enviou reclamações sobre o pênalti não marcado contra o Fluminense, na primeira rodada da competição. Contra o Coxa, na segunda rodada, um pênalti foi marcado contra o time e o lance também gerou insatisfação no clube. O argentino lembrou deste acontecimento.

"Sei que temos que trabalhar, não dou desculpas sobre meu trabalho, mas contra o Fluminense era um pênalti claro no fim e hoje pelo menos um empate. Eram 10 pontos e primeira posição", disparou Bustos.