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futebol

Buscando renovação, Santos registra proposta para Yuri Alberto

O Peixe registrou formalmente nesta terça-feira uma proposta de renovação de contrato com o atacante Yuri Alberto na CBF e na FPF. Veja os valores da oferta do clube santista...
LanceNet

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Publicado em 

26 mai 2020 às 18:06

Publicado em 26 de Maio de 2020 às 18:06

Crédito: Richard Callis/Fotoarena/Lancepress!
O Santos formalizou nesta terça-feira uma proposta para o novo contrato do atacante Yuri Alberto na FPF e na CBF. Com essa medida, o clube busca garantir a prioridade de renovação do primeiro contrato como clube formador.
No documento enviado para as federações, o Santos diz ter realizado a proposta oficial no dia 15 de maio e pede que o departamento de registros da CBF insira no cadastro do jogador a informação da proposta. O clube quer também que a CBF e a FPF aviem os times interessados no jogador sobre esse fato.
Os valores são os seguintes: um contrato de 3 anos, com salário mensal de R$ 120 mil, além de R$ 30 mil caso o atacante tenha mais de 25 partidas como titular. O Peixe ainda ofereceu R$ 1,5 milhão de luvas, divididas em três parcelas. A multa rescisória seria de 100 milhões de euros para o mercado internacional e R$ 240 milhões para o mercado nacional. O clube ficaria com 90% dos direitos econômicos do atleta.
Vale lembrar que Yuri Alberto tem contrato até o dia 31 de julho deste ano, já podendo, inclusive, assinar um pré-contrato com qualquer clube. O Fenerbahçe já demonstrou interesse no jogador.E MAIS:Jesualdo Ferreira espera mudanças no futebol após pandemiaMédia de gols do Santos é a menor em cinco anos; veja possíveis motivosTailson comenta sobre treinos e acompanhamento de Jesualdo E MAIS:

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