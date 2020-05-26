Buscando renovação, Santos registra proposta para Yuri Alberto

Crédito: Richard Callis/Fotoarena/Lancepress!

O Santos formalizou nesta terça-feira uma proposta para o novo contrato do atacante Yuri Alberto na FPF e na CBF. Com essa medida, o clube busca garantir a prioridade de renovação do primeiro contrato como clube formador.

No documento enviado para as federações, o Santos diz ter realizado a proposta oficial no dia 15 de maio e pede que o departamento de registros da CBF insira no cadastro do jogador a informação da proposta. O clube quer também que a CBF e a FPF aviem os times interessados no jogador sobre esse fato.

Os valores são os seguintes: um contrato de 3 anos, com salário mensal de R$ 120 mil, além de R$ 30 mil caso o atacante tenha mais de 25 partidas como titular. O Peixe ainda ofereceu R$ 1,5 milhão de luvas, divididas em três parcelas. A multa rescisória seria de 100 milhões de euros para o mercado internacional e R$ 240 milhões para o mercado nacional. O clube ficaria com 90% dos direitos econômicos do atleta.