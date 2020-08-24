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Busca por lateral, interesse em Guga, Benfica na cola e renovações: Braz explica cenários de mercado no Fla

VP do Flamengo esclareceu questões sobre possíveis reforços, saídas e renovações: 'Nosso objetivo central era o Isla. Conseguimos e, agora, com calma vamos ver o mercado de novo'...
LanceNet

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Publicado em 

24 ago 2020 às 17:05

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 17:05

Crédito: Bruno Cantini/Atlético-MG
O Flamengo apresentou, nesta segunda-feira, na sala de imprensa do Ninho do Urubu, o lateral-direito Mauricio Isla, o "objetivo central" da diretoria quanto ao mercado, nos últimos dias. A frase destacada saiu do microfone de Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube, quando questionado a respeito da busca por um novo lateral-direito.Além de transmitir "paz" e "tranquilidade" para a continuidade do trabalho de Domènec Torrent, Braz pregou cautela em relação à contratação de um outro lateral-direito. E explicou o motivo:
- Nosso objetivo central era o Isla. Conseguimos o objetivo e, agora, com calma vamos ver o mercado de novo, vamos conversar com o técnico para saber do João Lucas, do Matheus, para saber como está a situação. Com calma, vamos ao mercado. Tínhamos uma necessidade rápida e que o Flamengo conseguiu suprir rápido e com eficiência.O dirigente rubro-negro também respondeu especificamente sobre Guga, do Atlético-MG. O jovem de 21 anos está em voga na pauta do Fla, que tenta convencer o Galo a reduzir a pedida para que a contratação seja sacramentada - os mineiros querem 5 milhões de euros (cerca de R$ 32 milhões).
- Gosto do jogador (Guga). O problema é que é um jogador caro. Gosto do jogador e da história do jogador. É novo, com uma história, independente de Flamengo ou não, que será bonita no futebol.
Confira outros assuntos sobre o mercado, respondidos por Braz:
INTERESSE DO BENFICA EM JOGADORES DO FLA
- O Benfica muito tempo atrás externou esse sentimento de querer a contratação do jogador lá atrás e o Flamengo deixou claro que não tem interesse de vender. Não que não possamos conversar sobre qualquer outra coisa. Mas não é interesse do Flamengo se desfazer de qualquer jogador.

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