Busca por lateral, interesse em Guga, Benfica na cola e renovações: Braz explica cenários de mercado no Fla

Crédito: Bruno Cantini/Atlético-MG

O Flamengo apresentou, nesta segunda-feira, na sala de imprensa do Ninho do Urubu, o lateral-direito Mauricio Isla, o "objetivo central" da diretoria quanto ao mercado, nos últimos dias. A frase destacada saiu do microfone de Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube, quando questionado a respeito da busca por um novo lateral-direito.Além de transmitir "paz" e "tranquilidade" para a continuidade do trabalho de Domènec Torrent, Braz pregou cautela em relação à contratação de um outro lateral-direito. E explicou o motivo:

- Nosso objetivo central era o Isla. Conseguimos o objetivo e, agora, com calma vamos ver o mercado de novo, vamos conversar com o técnico para saber do João Lucas, do Matheus, para saber como está a situação. Com calma, vamos ao mercado. Tínhamos uma necessidade rápida e que o Flamengo conseguiu suprir rápido e com eficiência.O dirigente rubro-negro também respondeu especificamente sobre Guga, do Atlético-MG. O jovem de 21 anos está em voga na pauta do Fla, que tenta convencer o Galo a reduzir a pedida para que a contratação seja sacramentada - os mineiros querem 5 milhões de euros (cerca de R$ 32 milhões).

- Gosto do jogador (Guga). O problema é que é um jogador caro. Gosto do jogador e da história do jogador. É novo, com uma história, independente de Flamengo ou não, que será bonita no futebol.

Confira outros assuntos sobre o mercado, respondidos por Braz:

INTERESSE DO BENFICA EM JOGADORES DO FLA