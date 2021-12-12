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Busca por aprimorar a criatividade do Fluminense em campo é um dos desafios da diretoria

Após temporada marcada por oscilações nas investidas, Tricolor das Laranjeiras 'mira' em Ricardo Goulart e tenta fortalecer seu setor ofensivo para a temporada de 2022...
LanceNet

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Publicado em 

12 dez 2021 às 06:00

Publicado em 12 de Dezembro de 2021 às 06:00

A criatividade nas jogadas é uma das atenções do Fluminense na lista de novidades para a próxima temporada. Em 2022 no qual projeta seu retorno à Copa Libertadores, o clube já sonha com a contratação de Ricardo Goulart e mira a renovação de um setor no qual padeceu no decorrer do Brasileirão que encerrou há pouco. O Tricolor das Laranjeiras viu jogadores como Jhon Arias e Cazares (que está em fim de contrato) terem momentos promissoras na competição nacional. Contudo, faltava uma sequência de jogos dos atletas que fosse capaz de deixar a torcida confiante tanto para almejar as primeiras colocações quanto para confiarem em uma consolidação do setor.
Após o meio ganhar uma solidez devido à ascensão de André, o Fluminense ainda se empenha para tornar o encaixe com o ataque mais seguro, principalmente para que Luiz Henrique e Fred correspondam. Em alguns momentos da campanha, suas investidas foram picotadas por erros de passes.
Com uma competição muito acirrada no horizonte, a tendência é que a diretoria tricolor também volte suas atenções para jogadores com experiência de Copa Libertadores e "rodagem" para se tornar mais criativo em 2022.
Crédito: CazarestemfuturoincertonoFlu(Foto:LucasMerçon/FluminenseFC

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