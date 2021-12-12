Busca por aprimorar a criatividade do Fluminense em campo é um dos desafios da diretoria

A criatividade nas jogadas é uma das atenções do Fluminense na lista de novidades para a próxima temporada. Em 2022 no qual projeta seu retorno à Copa Libertadores, o clube já sonha com a contratação de Ricardo Goulart e mira a renovação de um setor no qual padeceu no decorrer do Brasileirão que encerrou há pouco. O Tricolor das Laranjeiras viu jogadores como Jhon Arias e Cazares (que está em fim de contrato) terem momentos promissoras na competição nacional. Contudo, faltava uma sequência de jogos dos atletas que fosse capaz de deixar a torcida confiante tanto para almejar as primeiras colocações quanto para confiarem em uma consolidação do setor.