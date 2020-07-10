Burocracia continua adiando a assinatura de Dudu com Al Duhail

Dudu teve mais um dia em que aguarda detalhes burocráticos serem resolvidos antes de concluir sua saída do Palmeiras. Já há um acordo verbal entre jogador, o clube e o Al Duhail, do Qatar, mas advogados de todas as partes continuam analisando toda a documentação antes de darem aval para que o atacante assine contrato com seu provável futuro time. E a negociação se arrasta, tanto que nenhum dos envolvidos arrisca dar qualquer prazo para definição.
O camisa 7 fez o que poderia para acelerar a transferência. Na manhã de terça-feira, realizou os exames médicos solicitados pela equipe asiática antes de mesmo de seguir para treinar na Academia de Futebol. A princípio, Dudu continua cumprindo a programação do elenco enquanto não assina sua saída.