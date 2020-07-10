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Burocracia continua adiando a assinatura de Dudu com Al Duhail

Advogados do jogador, do clube do Qatar e do Palmeiras continuam analisando as documentações antes de liberarem a assinatura do atacante; acordo verbal já existe...
LanceNet

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Publicado em 

09 jul 2020 às 22:07

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 22:07

Crédito: Dudu continua vendo a burocracia travar a sua saída do Palmeiras para o Qatar (Agência Palmeiras/Divulgação
Dudu teve mais um dia em que aguarda detalhes burocráticos serem resolvidos antes de concluir sua saída do Palmeiras. Já há um acordo verbal entre jogador, o clube e o Al Duhail, do Qatar, mas advogados de todas as partes continuam analisando toda a documentação antes de darem aval para que o atacante assine contrato com seu provável futuro time. E a negociação se arrasta, tanto que nenhum dos envolvidos arrisca dar qualquer prazo para definição.
O camisa 7 fez o que poderia para acelerar a transferência. Na manhã de terça-feira, realizou os exames médicos solicitados pela equipe asiática antes de mesmo de seguir para treinar na Academia de Futebol. A princípio, Dudu continua cumprindo a programação do elenco enquanto não assina sua saída.

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