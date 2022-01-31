Bruno Pivetti elogia Villa Nova e valoriza empate com o Pouso Alegre

O Villa Nova deixou o Sul de Minas com o empate por 1 a 1, no duelo contra o Pouso Alegre, na tarde desse domingo, no Manduzao, partida válida pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. Após o jogo o técnico Bruno Pivetti valorizou a entrega dos jogadores, considerando, sobretudo, as péssimas condições do gramado ocasionadas pela chuva.

-Foi um jogo complicado por circunstâncias que a gente não controla, como o clima. Acredito que a nossa equipe está acostumada e os jogadores estão confortáveis para jogar e competir. Hoje no jogo não foi possível. Mas houve muita entrega, competição, duelos vencidos, estou orgulhoso dos jogadores pela entrega, não é fácil sair atrás do marcador e buscar, com oportunidades até para virar. Cada vez mais vejo maturidade competitiva e vamos crescer ainda na competição- avaliou. O Villa sofreu o primeiro gol ainda no primeiro tempo, prejudicado pelo gramado ruim. Na etapa complementar, porém, o Leão conseguiu a reação com a estrela do jovem Thomasel, que entrou na etapa complementar e precisou apenas de quatro minutos para empatar. Pivetti ressaltou a entrega do grupo.

-Estamos com um grupo equilibrado, confiamos em todos os jogadores, estamos com oportunidades de lançar talentos, ainda mais nessa posição carente no futebol mundial. Ele fez um grande segundo tempo, fez o gol, poderia ter feito o segundo. A ideia era adaptar o sistema e ter dois centroavantes, já que o jogo não era pelo chão, teria que ser pelo alto, então o objetivo era pesar a área. Mas muito pelo mérito dos jogadores envolvidos. Os atletas assimilaram as informações e felizmente ocasionou o gol com deu, pelo menos, um ponto- finalizou.

O Villa volta a campo nesta quarta-feira, às 20h30 (de Brasília), contra o Democrata-GV, em Nova Lima, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro