Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Bruno Nazário e Matheus Babi, do Botafogo, entram na seleção da rodada do Carioca
futebol

Bruno Nazário e Matheus Babi, do Botafogo, entram na seleção da rodada do Carioca

Além da dupla ofensiva, zagueiro Kanu é o representante do clube de General Severiano na equipe ideal da segunda rodada do Estadual...

Publicado em 08 de Março de 2021 às 20:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 mar 2021 às 20:31
Crédito: Thiago Ribeiro / Botafogo
A goleada do Botafogo sobre o Resende por 3 a 0, pela 2ª rodada do Campeonato Carioca, no último domingo, no Estádio Nilton Santos não passou despercebida. O clube de General Severiano teve três representantes na seleção da rodada do Estadual.
O atacante Matheus Babi, o meia Bruno Nazário e o zagueiro Kanu foram os escolhidos da equipe comandada por Marcelo Chamusca para estarem no onze inicial que se destacou na 2ª rodada. O Alvinegro, inclusive, foi a segunda equipe com mais representantes na seleção, atrás do Flamengo.
A dupla ofensiva participou diretamente de todos os três gols do Glorioso sobre o Resende - Babi com dois gols e uma pré-assistência; Nazário com dois passes para gols e uma pré-assistência.
O zagueiro, por sua vez, liderou a defesa do Botafogo para o segundo jogo seguido sem levar gols no segundo compromisso da temporada. O camisa 3 é um dos destaques do Alvinegro desde a última temporada.
Antes do próximo compromisso pelo Carioca, o Botafogo vira a chave e se concentra na Copa do Brasil: na quarta-feira, o Alvinegro mede forças contra o Moto Club, no Maranhão, pela primeira fase da competição nacional.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gabriela Sartório morreu após ser atropelada enquanto pedalava
Morre ciclista atropelada por motorista que confessou ter bebido em Vitória
Aplicativos sugerem investimentos, mas decisões podem ser influenciadas por taxas, comissões e algoritmos
O mercado não é seu amigo: quem ganha antes de você com seus investimentos
A WN7 é o primeiro modelo elétrico de grande porte da Honda.
Moto elétrica da Honda é premiada como melhor design de produto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados