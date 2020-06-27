Bruno Nazário critica volta do Carioca: 'Não era o momento'

Crédito: Vitor Silva/ Botafogo F.R.

Um dos destaques do Botafogo na atual temporada, o meia Bruno Nazário mostrou insatisfação com o retorno do Campeonato Carioca, neste sábado, após treinos da equipe no NIlton Santos. O camisa 10 volta a campo junto com a equipe, neste domingo, às 11h, no Nilton Santos para enfrentar a Cabofriense, pela quarta rodada da Taça Rio.

– Não era o momento de estar voltando, mas sabemos como profissionais que quem nos deu aval foi o clube. Nossa vontade é de jogar, treinar, estar aqui no dia a dia. Temos que jogar, esperamos fazer um bom jogo, mas não era o momento – afirmou Nazário à Botafogo TV.

Em dez jogos em 2020, todos como titular, Nazário tem sido fundamental na armação de jogadas da equipe e referência no meio-campo. Ele criticou o curto período de preparação para a partida. Em 2019, o meia de 25 anos sofreu com longo período de inatividade no Athletico-PR, devido a uma lesão no joelho.

– Foi uma preparação muito curta, não sabíamos que ficaríamos tanto tempo parado, momento muito delicado, temos que voltar devagar. Mas tenho certeza que vai dar tudo certo.

Bruno Nazário também fez elogios aos recém-chegados ao time profissional, o atacante Matheus Nascimento e o zagueiro Sousa.