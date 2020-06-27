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Bruno Nazário critica volta do Carioca: 'Não era o momento'

Meia do Botafogo mostrou insatisfação com retorno das atividades e jogos do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro após período curto de preparação, mas manteve otimismo...

Publicado em 27 de Junho de 2020 às 18:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 jun 2020 às 18:56
Crédito: Vitor Silva/ Botafogo F.R.
Um dos destaques do Botafogo na atual temporada, o meia Bruno Nazário mostrou insatisfação com o retorno do Campeonato Carioca, neste sábado, após treinos da equipe no NIlton Santos. O camisa 10 volta a campo junto com a equipe, neste domingo, às 11h, no Nilton Santos para enfrentar a Cabofriense, pela quarta rodada da Taça Rio.
– Não era o momento de estar voltando, mas sabemos como profissionais que quem nos deu aval foi o clube. Nossa vontade é de jogar, treinar, estar aqui no dia a dia. Temos que jogar, esperamos fazer um bom jogo, mas não era o momento – afirmou Nazário à Botafogo TV.
Em dez jogos em 2020, todos como titular, Nazário tem sido fundamental na armação de jogadas da equipe e referência no meio-campo. Ele criticou o curto período de preparação para a partida. Em 2019, o meia de 25 anos sofreu com longo período de inatividade no Athletico-PR, devido a uma lesão no joelho.
– Foi uma preparação muito curta, não sabíamos que ficaríamos tanto tempo parado, momento muito delicado, temos que voltar devagar. Mas tenho certeza que vai dar tudo certo.
Bruno Nazário também fez elogios aos recém-chegados ao time profissional, o atacante Matheus Nascimento e o zagueiro Sousa.
– É um momento legal, os meninos têm muito futuro. Passei por isso, é uma experiência boa, estão nos ajudando muito. É um aprendizado para nós e para eles. Desejo sorte aos meninos, tenho certeza que vão nos ajudar esse ano – finalizou.E MAIS:Robben desiste de aposentadoria por clube onde foi reveladoBotafogo fecha venda do atacante Vinicius Tanque ao CartagenaHonda critica suspensão de Paulo Autuori: 'E a liberdade de expressão?'COVID-19: Autuori é suspenso após criticar Ferj sobre volta do futebol E MAIS:

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