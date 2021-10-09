Bruno Menezes celebra artilharia e campanha do Palmeiras no Paulistão Sub-20: ‘No caminho certo’

Crédito: Fabio Menotti/Palmeiras

Quarta melhor campanha da primeira fase do Campeonato Paulista Sub-20, o Palmeiras fez uma trajetória sólida ao longo das dez rodadas, com oito vitórias, dois empates e a liderança do Grupo 8, com 24 pontos. Um dos principais responsáveis pelo ótimo desempenho foi o meia Bruno Menezes, de 19 anos, titular da equipe ao longo da competição.

O meio-campista, que participou de todos os dez jogos da primeira fase, é o principal artilheiro do Paulistão, com 12 gols, média de 1,2 por partida, além de três assistências. Em três compromissos marcou três ou mais vezes, como no último jogo, diante do União Suzano, no qual balançou a rede adversária em quatro oportunidades na goleada por 9 a 1 na Academia de Futebol II.Ao todo, foram 590 minutos dentro das quatro linhas, com média de um tento a cada 49 e uma participação direta em gol a cada 32. Destaque pela qualidade no passe e finalização, atuou como meia centralizado e também aberto pela esquerda.

– Fico feliz pela artilharia e meu desempenho individual, mas o importante foi a classificação e a boa campanha que fizemos nessa primeira fase. A competição vai afunilar agora na próxima fase, mas tenho certeza de que o Palmeiras estará forte na luta pelo título – afirmou Bruno, que também soma três assistências na competição.

O meia também atuou em alguns jogos do Palmeiras no Brasileiro Sub-20, competição que o Verdão também lidera faltando uma rodada para o fim da primeira fase. O jogador afirma que isso prova como o trabalho na base do clube é referência no futebol brasileiro.– O Palmeiras está como protagonista no futebol brasileiro devido ao trabalho feito nos últimos anos. A qualidade dos jogadores na categoria de base mostra isso. Mesmo aqueles que são de categorias inferiores do Sub-20 e nos ajudam em alguns jogos, agregam. Fico muito feliz em ser um dos que ajudam a elevar o nome do clube cada vez mais – finalizou.

Com Bruno Menezes à disposição do treinador Gilmey Aymbere, o Palmeiras Sub-20 volta a campo na próxima terça-feira (12), diante do Ceará, pela décima nona e última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro Sub-20, no Allianz Parque. A bola rola às 15h15 (horário de Brasília) e, com a equipe já classificada, o Verdão luta para conseguir a ponta da tabela.