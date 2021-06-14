futebol

Bruno Marques volta aos treinos após mais de um mês afastado

Atacante se recuperou de uma lesão no tornozelo e voltou a trabalhar com o grupo...
LanceNet

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 20:06

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O atacante Bruno Marques voltou aos treinos do Santos após mais de um mês afastado por lesão no tornozelo no clássico contra Corinthians, ainda com Ariel Holan no comando. O jogador havia sido liberado antes para voltar, mas novamente sentiu dores e teve que passar por fortalecimento muscular. A informação foi inicialmente publicada pela A tribuna.Com Kaio Jorge, Marcos Leonardo e Raniel (ainda se recuperando de lesão), o técnico Fernando Diniz ganha um jogador com características diferentes. É um "camisa 9" e bom na bola aérea. Marques ganhou a primeira oportunidade ainda com Cuca, no ano passado.
Para o confronto contra o Fluminense, na próxima quinta-feira, cabe ao treinador santista decidir se irá levá-lo para o Rio de Janeiro. O atacante Lucas Braga está recuperado e deve viajar. Luiz Felipe ainda é dúvida.Bruno Marques tem 22 anos e renovou recentemente seu contrato com o Peixe. Para mantê-lo, o Peixe teve de pagar R$ 600 mil em três parcelas ao Lagarto por 70% dos direitos econômicos. O ex-time fica com 30%.

