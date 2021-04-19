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futebol

Bruno Marques diz que o coração quase parou com a demora do VAR

Atacante fez o gol da vitória do Peixe por 2 a 1 contra a Inter de Limeira nos minutos finais, mas o lance demorou muito tempo para ser confirmado em análise do VAR...

Publicado em 18 de Abril de 2021 às 23:13

LanceNet

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Publicado em 

18 abr 2021 às 23:13
Crédito: Divulgação/Santos FC
Bruno Marques foi o herói da vitória do Peixe contra a Inter de Limeira na noite deste domingo, na Vila Belmiro. Ele entrou na reta final da partida e marcou um gol nos últimos minutos do confronto, tento que decretou o triunfo do Santos por 2 a 1.Quando entrou em campo, a equipe tinha um homem a menos e era pressionada pelo time do interior. Mas o empate em casa para o Peixe não era um bom resultado, e a equipe foi pra cima.O gol acabou saindo em uma cobrança de falta que o atacante cavou no ataque. A bola foi alçada na área por Soteldo, o goleiro adversário não segurou a pelota e o atacante fuzilou para as redes. Gol comemorado demais pelo jogador em campo e fora dele, após o apito final.“Fazia um tempo que eu não estava balançando as redes e tirei um peso das costas. Graças a Deus consegui fazer o gol e saímos com os três pontos”, disse o jogador em entrevista ao canal Premiére.
Só que a comemoração do atacante em campo quase foi melada. Em lance confuso de ser analisado, o jogo ficou paralisado por mais de 5 minutos para análise do VAR.
Em tom de brincadeira, Bruno Marques disse que a espera quase fez seu coração parar de bater.
“Pressão enorme. Coração ali quase que para. Mas graças a Deus deu tudo certo”, disse o centroavante, que chegou ao seu 4º gol em 27 jogos com a camisa alvinegra.

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