Bruno Marques diz que o coração quase parou com a demora do VAR

Bruno Marques foi o herói da vitória do Peixe contra a Inter de Limeira na noite deste domingo, na Vila Belmiro. Ele entrou na reta final da partida e marcou um gol nos últimos minutos do confronto, tento que decretou o triunfo do Santos por 2 a 1.Quando entrou em campo, a equipe tinha um homem a menos e era pressionada pelo time do interior. Mas o empate em casa para o Peixe não era um bom resultado, e a equipe foi pra cima.O gol acabou saindo em uma cobrança de falta que o atacante cavou no ataque. A bola foi alçada na área por Soteldo, o goleiro adversário não segurou a pelota e o atacante fuzilou para as redes. Gol comemorado demais pelo jogador em campo e fora dele, após o apito final.“Fazia um tempo que eu não estava balançando as redes e tirei um peso das costas. Graças a Deus consegui fazer o gol e saímos com os três pontos”, disse o jogador em entrevista ao canal Premiére.