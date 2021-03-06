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futebol

Bruno Marques deve ganhar chance como titular no clássico

San-São marcará a estreia de Ariel Holan como técnico do Peixe. Treinador argentino deve manter o esquema tático com três atacantes, com Bruno Marques no comando do ataque...

Publicado em 05 de Março de 2021 às 21:08

LanceNet

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Publicado em 

05 mar 2021 às 21:08
Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC
O Santos encerrou a sua preparação para o primeiro clássico da temporada na tarde desta sexta-feira e o técnico Ariel Holan esboçou na atividade o time que deve ir a campo contra o São Paulo. Com a volta dos titulares, mas ainda com muitos desfalques, o treinador escolheu a formação com um homem de área para a partida.A principal dúvida de Holan era o terceiro homem de ataque. Sem Marinho (Covid) e Kaio Jorge (lesionado), o time vai com Lucas Braga, Bruno Marques e Soteldo. Outra opção seria avançar Jean Mota e colocar mais alguém no meio de campo.Na zaga, Luiz Felipe venceu a concorrência com Kaiky e Sabino e é o preferido do treinador para formar a dupla de zaga com Luan Peres. Laércio ainda está em transição depois de se recuperar de lesão. Sem Pará (Covid) e Madson (lesionado), o garoto Sandro começará jogando pela direita.Desta forma, o Peixe deve ir a campo com a seguinte escalação no clássico: John; Sandro, Luiz Felipe, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Sandry e Jean Mota; Lucas Braga, Soteldo e Bruno Marques.
O clássico entre Santos e São Paulo será neste sábado, às 19h, no Morumbi, pela terceira rodada do Campeonato Paulista.

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