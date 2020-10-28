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futebol

Bruno Lazaroni lamenta chances desperdiçadas pelo Botafogo e diz: 'Foi apenas o primeiro tempo'

Em entrevista coletiva após a derrota para o Cuiabá, treinador elogiou volume de jogo da equipe, mas criticou as finalizações: 'Precisamos ser eficientes'...

Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 00:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 out 2020 às 00:26
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Nesta terça-feira, o Botafogo foi derrotado pelo Cuiabá por 1 a 0, no Nilton Santos, em partida válida pelo primeiro jogo das oitavas da Copa do Brasil. Em entrevista coletiva após a partida, o treinador Bruno Lazaroni lamentou as chances perdidas por sua equipe e frisou que acredita em reverter o resultado no segundo jogo.
- Acabou que infelizmente a ansiedade pelo resultado comprometeu nosso nível de atuação. Independente de qualquer coisa, nós tivemos um volume de jogo muito grande. Finalizamos 23 vezes contra o gol adversário, tivemos dez escanteios, 29 cruzamentos na área, mais posse de bola... Foi o primeiro tempo de uma eliminatória e eu tenho plena convicção que podemos reverter esse resultado no jogo da volta - disse Lazaroni.
- Infelizmente nós pecamos nas finalizações. Repito, tivemos 23 finalizações e nós precisamos ser eficientes. Esse foi nosso maior erro até o momento. Volto a frisar que é o primeiro jogo, acredito muito que podemos reverter o resultado no jogo da volta - Concluiu.
As equipes voltam a se enfrentar na próxima terça-feira, dia 3 de novembro, na Arena Pantanal. Pelo resultado, o Cuiabá se classifica com qualquer empate. Como não há o critério do gol qualificado fora de casa, uma vitória do Botafogo por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis.

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