Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Bruno José evita falar sobre salários atrasados e garante: 'Nosso trabalho é dentro de campo'
futebol

Bruno José evita falar sobre salários atrasados e garante: 'Nosso trabalho é dentro de campo'

O jogador não quis polemizar sobre os constantes atrasos salariais da Raposa com atletas e funcionários do clube...

Publicado em 01 de Agosto de 2021 às 17:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 ago 2021 às 17:19
Derrotas, pressão, saída de treinadores. Todo esse cenário tem afetado o Cruzeiro, que segue em péssima campanha na Série B, caminhando firme para lutar apenas contra a queda para a terceira divisão. E, um dos possíveis motivos para um desempenho ruim em campo, pode ser os constantes atrasos salariais. A Raposa quitou parte dos débitos com os jogadores e funcionários, mas ainda tem outras pendências, que geram desconforto internamente. Todavia, o atacante Bruno José, um dos poucos destaques do time celeste em 2021, autor de um dos gols no empate diante do Londrina, na última sexta-feira, nega que isso tenha afetado o desempenho dentro das quatro linhas. Bruno afirma que o trabalho da equipe é dentro de campo. Confira no vídeo a declaração do jogador azul. Bruno tem sido um dos poucos destaques da Raposa na temporada 2021-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados