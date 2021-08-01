Bruno José evita falar sobre salários atrasados e garante: 'Nosso trabalho é dentro de campo'

Derrotas, pressão, saída de treinadores. Todo esse cenário tem afetado o Cruzeiro, que segue em péssima campanha na Série B, caminhando firme para lutar apenas contra a queda para a terceira divisão. E, um dos possíveis motivos para um desempenho ruim em campo, pode ser os constantes atrasos salariais. A Raposa quitou parte dos débitos com os jogadores e funcionários, mas ainda tem outras pendências, que geram desconforto internamente. Todavia, o atacante Bruno José, um dos poucos destaques do time celeste em 2021, autor de um dos gols no empate diante do Londrina, na última sexta-feira, nega que isso tenha afetado o desempenho dentro das quatro linhas. Bruno afirma que o trabalho da equipe é dentro de campo. Confira no vídeo a declaração do jogador azul. Bruno tem sido um dos poucos destaques da Raposa na temporada 2021-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)