Bruno Henrique volta a treinar com o grupo, mas Flamengo deve ter novo desfalque para as finais do Carioca

Pela primeira vez, o Flamengo realizou atividades focadas exclusivamente no adversário da decisão do Campeonato Carioca, o Fluminense, que se classificou no último domingo. E o time de Paulo Sousa treinou nesta manhã no Ninho do Urubu, contando com a volta de Bruno Henrique aos trabalhos com o grupo.

Por outro lado, Rodinei segue realizando treinos à parte, com controle de carga, após sentir um desconforto muscular na coxa direita na última sexta-feira. O ala-direito tende a ser desfalque para o confronto de ida.

E Paulo Sousa tem outras baixas neste momento, além de Rodinei. O meia Arrascaeta e o ala-direito Isla estão com as seleções do Uruguai e Chile, respectivamente, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. A situação dos selecionáveis ainda terá o martelo batido. Já Rodrigo Caio e Pablo estão entregues ao DM e são baixas confirmadas.

A expectativa positiva é pela volta de Bruno Henrique, que treinou com o grupo pela primeira vez desde que sofreu uma luxação no ombro no dia 16 deste mês, em confronto contra o Vasco, pelo jogo de ida das semifinais do Carioca.

Em tempo: o primeiro jogo da final do Estadual será realizado às 21h40 desta quarta-feira, no Maracanã.