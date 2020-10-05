  • Bruno Henrique supera marca de Brocador e sobe no ranking de artilheiros do Flamengo no século
futebol

Bruno Henrique supera marca de Brocador e sobe no ranking de artilheiros do Flamengo no século

Atacante marcou pelo segundo jogo consecutivo...

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 07:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 out 2020 às 07:45
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Após um incômodo jejum de novo jogos sem marcar gols, Bruno Henrique parece ter achado novamente o caminho das redes. Autor de dois gols no meio de semana, na goleada por 4 a 0 sobre o Independiente del Valle, pela Libertadores da América, o atacante voltou a deixar a sua marca. Dessa vez o adversário foi o Athletico Paranaense, que acabou batido por 3 a 1.
Bruno anotou o segundo tento do jogo, de pênalti, e chegou a 46 gols em 84 jogos com a camisa rubro-negra. Com menos de dois anos completos na Gávea, o jogador já é o 6º maior artilheiro do clube neste século, superando nesse fim de semana a marca de Hernane Brocador.
MAIORES ARTILHEIROS DO FLAMENGO NESTE SÉCULO
1º - Renato Abreu - 73 gols2º - Gabigol - 59 gols3º - Obina - 47 golsLéo Moura - 47 golsVágner Love - 47 gols6º - Bruno Henrique - 46 gols7º - Hernane Brocador - 45 gols8º - Edílson - 44 gols9º - Guerrero - 43 gols10º - Éverton - 39 gols

