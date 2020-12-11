Bruno Henrique será julgado pelo STJD, e atacante do Flamengo pode ser suspenso por até seis jogos

Na próxima quarta-feira, dia 16 de dezembro, o atacante Bruno Henrique será julgado pela 3ª Comissão Disciplinar do STJD por conta de um lance da partida entre Flamengo e Goiás, em 13 de outubro, pelo Campeonato Brasileiro. Enquadrado no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (praticar jogada violenta), o BH27 pode sofrer punição de um a seis jogos de suspensão.

A partida foi válida pela 11ª rodada do Brasileirão, e o Flamengo venceu por 2 a 1 no Maracanã. Em disputa de bola com Bruno Henrique, o volante Breno, do Goiás, acabou sofrendo uma fratura no nariz após o choque, no qual a chuteira do atacante acertou o rosto do adversário, e foi substituído imediatamente.No mesmo dia, o Flamengo também será julgado pelo atraso na partida contra o Corinthians, em São Paulo, pela 17ª rodada do Brasileirão, em 18 de outubro. Por minuto de atraso, a multa estabelecida no CBJD varia de R$ 100 a R$ 1 mil.