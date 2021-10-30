Bruno Henrique recebe o terceiro cartão amarelo e desfalca o Flamengo diante do Athletico-PR

O Flamengo já tem uma baixa confirmada para o próximo compromisso. Isso acontece porque Bruno Henrique recebeu o terceiro cartão amarelo na partida contra o Atlético-MG neste sábado, no Maracanã, em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.> veja a agenda de jogos do Flamengo até a final da LibertadoresDessa forma, o Flamengo não contará com o camisa 27 para o jogo da próxima terça-feira, contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, às 16h, válida pela quarta rodada da competição. Vale lembrar que este confronto é uma das partidas adiadas do Fla por causa da Data Fifa.