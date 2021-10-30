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Bruno Henrique recebe o terceiro cartão amarelo e desfalca o Flamengo diante do Athletico-PR

O atacante deu um chute na bola no momento em que o jogador do Galo se preparava para cobrar uma falta no campo de defesa; assim, recebeu o amarelo...
LanceNet

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Publicado em 

30 out 2021 às 20:02

Publicado em 30 de Outubro de 2021 às 20:02

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo já tem uma baixa confirmada para o próximo compromisso. Isso acontece porque Bruno Henrique recebeu o terceiro cartão amarelo na partida contra o Atlético-MG neste sábado, no Maracanã, em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.> veja a agenda de jogos do Flamengo até a final da LibertadoresDessa forma, o Flamengo não contará com o camisa 27 para o jogo da próxima terça-feira, contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, às 16h, válida pela quarta rodada da competição. Vale lembrar que este confronto é uma das partidas adiadas do Fla por causa da Data Fifa.
O lance que rendeu a Bruno Henrique o cartão amarelo aconteceu na reta final do primeiro tempo. O atacante deu um chute na bola no momento em que o jogador do Galo se preparava para cobrar uma falta no campo de defesa.
> Veja e simule a tabela do Brasileirão
Em tempo: o LANCE! acompanha a partida em tempo real (clique aqui e acompanhe Flamengo x Atlético-MG).

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