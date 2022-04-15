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Bruno Henrique publica mensagem após virar desfalque no Flamengo

Exame realizado nesta sexta, no Ninho do Urubu, constatou uma tendinopatia no joelho direito do atacante, que volta a ser desfalque no Flamengo...
LanceNet

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Publicado em 

15 abr 2022 às 13:05

Publicado em 15 de Abril de 2022 às 13:05

Confirmado como desfalque do Flamengo para a partida contra o São Paulo, o atacante Bruno Henrique publicou uma mensagem, em seu perfil nas redes sociais, após a atividade desta sexta-feira, no Ninho do Urubu. O atacante, que se destacou na vitória sobre o Talleres, já desfalcou o Flamengo outras vezes.
- Sorrir é só questão de tempo soldado, sonho realizado é luxo só de quem não desistiu. Foco força e Fé - escreveu Bruno Henrique, acompanhado de uma foto sua em atividade do Ninho do Urubu, no Twitter - confira a publicação abaixo! Em fevereiro, Bruno Henrique apresentou desgaste muscular acentuado, e, posteriormente, teve lesão na coxa direita informada pelo clube. Em março, foi baixa após sofrer uma luxação no ombro esquerdo. Assim, ao todo, o atleta já ficou fora de quatro partidas na temporada por problemas físicos ou clínicos.Para a partida de domingo, contra o São Paulo no Maracanã, o técnico Paulo Sousa ainda não contará com Fabrício Bruno, Gustavo Henrique, Rodrigo Caio, Ayrton Lucas e Vitinho, todos entregues ao departamento médico rubro-negro.
Crédito: BrunoHenriqueserádesfalquenoFlamengodiantedoSãoPaulo(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

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