  • Bruno Henrique pede paz e valoriza vitória do Flamengo contra o Vasco: 'Clássico você tem que vencer'
futebol

Bruno Henrique pede paz e valoriza vitória do Flamengo contra o Vasco: 'Clássico você tem que vencer'

Atacante falou sobre as diversas funções que tem feito desde a chegada de Paulo Sousa ao Rubro-Negro; Fla se garantiu no segundo lugar...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 mar 2022 às 19:11

Publicado em 06 de Março de 2022 às 19:11

O Flamengo não teve uma atuação boa, mas contou com um gol de Filipe Luís no início e outro de De Arrascaeta no final para vencer o Vasco por 2 a 1 neste domingo, pela 10ª rodada da Taça Guanabara. Após a partida, o atacante Bruno Henrique falou sobre a importância do resultado em um clássico e as diversas posições que tem atuado desde a chegada do técnico Paulo Sousa.
O atacante ainda aproveitou a entrevista para pedir paz no mundo e no futebol, relembrando episódios recentes de violência. Neste domingo, o Fla entrou em campo levando a palavra "paz" escrita em 15 idiomas na camisa, no espaço cedido pelo Banco BRB.
- Não podemos deixar de acrescentar sobre isso que está acontecendo fora de campo. Estamos pregando paz e nos jogos aconteceram várias rivalidades fora de campo. Temos que saber que clássico é dentro do gramado. Saiu ali todo mundo é amigo. Sabemos que envolve uma emoção grande para o torcedor, mas o futebol tem que saber que além disso existem pessoas, acabam acontecendo mortes. Estamos vendo guerra e o mundo cada vez mais difícil. Pregamos paz em campo para levar para fora - completou.
Com o resultado, o Flamengo garantiu a segunda posição da Taça Guanabara e, assim, terá a vantagem do empate na semifinal do Campeonato Carioca. A última rodada definirá se o adversário será o Vasco ou o Botafogo. O Fla enfrenta o Bangu no próximo sábado, às 19h30, no Maracanã.

