Bruno Henrique e mais quatro: veja os representantes do Flamengo na seleção da 13ª rodada do Brasileiro

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

Após golear o São Paulo por 5 a 1 no último domingo, o Flamengo repetiu o domínio da semana anterior e foi o time com mais representantes na "Seleção do Torcedor" da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em eleição popular nas redes sociais da competição, quatro atletas rubro-negros e o técnico Renato Gaúcho foram escolhidos entre os melhores da última rodada.

+ Dirigentes do Flamengo na Europa: veja quem são os alvos e outras opções interessantes no continenteO principal nome, é claro, foi Bruno Henrique. Autor de três gols na vitória de domingo, o camisa 27 foi premiado em dose dupla ao ser eleito o melhor atacante e o "Cara da Rodada", prêmio dado ao grande destaque entre todos os jogos. Com 62,2% dos votos, ele superou Hulk, do Atlético-MG, que ficou em segundo lugar com 28,4%.

Além de Bruno Henrique, o Flamengo teve representantes na defesa e no meio-campo. Autor de um gol no triunfo, Gustavo Henrique foi escolhido entre os zagueiros, enquanto Filipe Luís foi eleito o melhor lateral-esquerdo. Por fim, Arrascaeta foi o meia mais votado e também entrou na seleção.

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