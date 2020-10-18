Bruno Henrique desfalca o Flamengo contra o Internacional, no Beira-Rio

O atacante Bruno Henrique não poderá enfrentar o Internacional, no próximo domingo, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O camisa 27 recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Corinthians, na vitória do Flamengo por 5 a 1, e é uma ausência confirmada para o próximo compromisso do time no torneio.
Bruno Henrique foi um dos autores dos gols rubro-negros no histórico resultado deste domingo - a maior goleada sofrida pelo Corinthians no estádio.
Antes de enfrentar o Colorado no Beira-Rio, em Porto Alegre, o Flamengo entra em campo pela Libertadores. Na quarta, no Maracanã, o time recebe o Junior Barranquilla, da Colômbia, pela última rodada da fase de grupos da Copa. Com 12 pontos, a equipe de Domènec Torrent já está garantida nas oitavas de final.