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futebol

Bruno Henrique desfalca o Flamengo contra o Athletico, em Curitiba

Atacante recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão automática...
LanceNet

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Publicado em 

21 jan 2021 às 21:06

Publicado em 21 de Janeiro de 2021 às 21:06

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, o Flamengo não contará com Bruno Henrique na partida contra o Athletico, no domingo, pela 32ª rodada. O atacante recebeu o terceiro cartão amarelo nesta quinta-feira, na vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras no Mané Garrincha, e cumprirá suspensão automática.O lateral-esquerdo Renê também desfalcará o time por conta do terceiro cartão amarelo. Apesar de não ter atuado contra o Palmeiras, o jogador foi advertido pelo árbitro no banco de reservas, após reclamação no fim do segundo tempo.> Confira a classificação completa e simule as próximas rodadas do Brasileirão!Pepê e Luan, contra, foram os autores do gol da noite em Brasília. O Flamengo, com o resultado, chegou aos 55 pontos. Na terceira posição da tabela, está atrás do São Paulo, com 57, e do Internacional, primeiro colocado com 59.
O Flamengo segue em Brasília até sábado, com atividades no CT do Brasiliense, embarcando para Curitiba na véspera da partida contra o Athletico, na Arena da Baixada. A bola rola em Curitiba às 16h pela 32ª rodada do campeonato.

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