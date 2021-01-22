Bruno Henrique desfalca o Flamengo contra o Athletico, em Curitiba

Na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, o Flamengo não contará com Bruno Henrique na partida contra o Athletico, no domingo, pela 32ª rodada. O atacante recebeu o terceiro cartão amarelo nesta quinta-feira, na vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras no Mané Garrincha, e cumprirá suspensão automática.O lateral-esquerdo Renê também desfalcará o time por conta do terceiro cartão amarelo. Apesar de não ter atuado contra o Palmeiras, o jogador foi advertido pelo árbitro no banco de reservas, após reclamação no fim do segundo tempo.> Confira a classificação completa e simule as próximas rodadas do Brasileirão!Pepê e Luan, contra, foram os autores do gol da noite em Brasília. O Flamengo, com o resultado, chegou aos 55 pontos. Na terceira posição da tabela, está atrás do São Paulo, com 57, e do Internacional, primeiro colocado com 59.