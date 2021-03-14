Bruno Gomes, do Vasco, lamenta empate com o Nova Iguaçu: 'Faltou a gente aproveitar as oportunidades'

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

Em São Januário, o Vasco empatou por 2 a 2 com o Nova Iguaçu, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Na saída de campo, o volante Bruno Gomes explicou que faltou à equipe aproveitar as oportunidades criadas. Ele também afirmou que os jogadores sentiram cansaço, pois um grupo só se reapresentou na última segunda.

> Confira a classificação do Campeonato Carioca- Faltou a gente aproveitar as oportunidades. Acho que a gente criou bastante. no primeiro tempo, criamos sete chances de gol. Deu um pouco de câimbra, normal. Primeiro jogo que a gente vem com essa equipe nova. Nós só tivemos sete treinos, então foi normal esse desespero nosso na vontade de querer ganhar. Estamos no caminho. Agora é trabalhar porque quinta tem um jogo muito importante - explicou, e completou.

- Teve um grupo que ficou um tempo parado e outros que ficaram jogando. Tivemos uma semana de treinos só e já viemos jogar 90 minutos. A perna pesou um pouco sim, o que é normal. Com os treinos, a gente pega ritmo de novo e nos próximos jogos a gente estará melhor - analisou.