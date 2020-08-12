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Bruno César tem resultado positivo para Covid-19 e está fora da estreia do Vasco no Brasileiro

Meia do Cruz-Maltino poderia ser titular na vaga do lesionado Vinícius na partida contra o Sport, nesta quinta-feira. Time de São Januário chega ao 20º caso desde março...
LanceNet

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Publicado em 

12 ago 2020 às 17:43

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 17:43

Crédito: Bruno César vive momento de retomada na passagem pelo time de São Januário (Rafael Ribeiro/Vasco
O Vasco tem uma baixa relevante para a estreia da equipe no Campeonato Brasileiro. O meia Bruno César teve resultado positivo para o teste de Covid-19 e, desta forma, está fora da estreia da equipe, nesta quinta-feira, contra o Sport. A informação foi publicada originalmente pela "Fox Sports".Bruno César era um dos postulantes a vaga de Vinícius, ausência por lesão. O meio-campista foi reintegrado ao grupo principal durante a paralisação do futebol nacional pela corrente pandemia. Chegou a fazer, de falta, um gol no jogo-treino contra o Volta Redonda.
O LANCE! apurou que, para diferentes clubes, os resultados completos dos exames para diagnóstico do novo coronavírus tem demorado a ser enviados pelo Hospital Albert Einstein. Oficialmente, o Cruz-Maltino vai seguir sem informar os nomes dos atletas infectados. Desde março, 20 atletas já contraíram a doença.

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