Bruno César tem resultado positivo para Covid-19 e está fora da estreia do Vasco no Brasileiro

O Vasco tem uma baixa relevante para a estreia da equipe no Campeonato Brasileiro. O meia Bruno César teve resultado positivo para o teste de Covid-19 e, desta forma, está fora da estreia da equipe, nesta quinta-feira, contra o Sport. A informação foi publicada originalmente pela "Fox Sports".Bruno César era um dos postulantes a vaga de Vinícius, ausência por lesão. O meio-campista foi reintegrado ao grupo principal durante a paralisação do futebol nacional pela corrente pandemia. Chegou a fazer, de falta, um gol no jogo-treino contra o Volta Redonda.