Briga por título? Perfil faz comparação entre times de 2008 e 2021 do Fluminense na Libertadores

Crédito: Divulgação/Fluminense; Acervo Lance!

Os torcedores do Fluminense estão empolgados com o retorno da equipe à Libertadores depois de oito anos. Na última semana, o presidente Mário Bittencourt afirmou que a equipe tem condições de levantar o título inédito e o perfil @fludadepressao, no Twitter, fez uma comparação bem humorada do elenco atual e o de 2008, que foi vice-campeão, para mostrar que é possível chegar à final novamente.

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Nas comparações estão os goleiros Fernando Henrique e Marcos Felipe, os laterais Júnior César e Calegari e Gabriel e Egídio, além da dupla de zaga com Luiz Alberto e Thiago Silva com Nino e Luccas Claro. No meio-campo, Ygor é colocado lado a lado com Wellington, o novo reforço da equipe, Arouca com Martinelli e Cícero com Yago Felipe. Michel Araújo aparece ao lado de Conca e Nenê de Thiago Neves. Para finalizar o time, o camisa 9 matador que era Washington e agora é Fred.

Até no treinador há a semelhança, com Renato Gaúcho e Roger tendo feito um gol de título pelo clube enquanto jogadores. Veja a seguir todas as comparações: