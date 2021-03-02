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Briga por título? Perfil faz comparação entre times de 2008 e 2021 do Fluminense na Libertadores

Página do Twitter encontrou semelhanças entre jogadores daquele elenco vice-campeão e o atual, que disputará a competição após oito anos longe...

Publicado em 02 de Março de 2021 às 14:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mar 2021 às 14:43
Crédito: Divulgação/Fluminense; Acervo Lance!
Os torcedores do Fluminense estão empolgados com o retorno da equipe à Libertadores depois de oito anos. Na última semana, o presidente Mário Bittencourt afirmou que a equipe tem condições de levantar o título inédito e o perfil @fludadepressao, no Twitter, fez uma comparação bem humorada do elenco atual e o de 2008, que foi vice-campeão, para mostrar que é possível chegar à final novamente.
> Pode sonhar com mais? Relembre as campanhas do Fluminense na Libertadores
Nas comparações estão os goleiros Fernando Henrique e Marcos Felipe, os laterais Júnior César e Calegari e Gabriel e Egídio, além da dupla de zaga com Luiz Alberto e Thiago Silva com Nino e Luccas Claro. No meio-campo, Ygor é colocado lado a lado com Wellington, o novo reforço da equipe, Arouca com Martinelli e Cícero com Yago Felipe. Michel Araújo aparece ao lado de Conca e Nenê de Thiago Neves. Para finalizar o time, o camisa 9 matador que era Washington e agora é Fred.
Até no treinador há a semelhança, com Renato Gaúcho e Roger tendo feito um gol de título pelo clube enquanto jogadores. Veja a seguir todas as comparações:
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO CARIOCA Nos comentários, a torcida entrou na brincadeira e fez mais paralelos entre o elenco atual e o de 2008. Alguns citaram Dodô e Ganso como jogadores experientes do banco, ou o jogador do passado com Caio Paulista como o homem dos gols bonitos. Outro tricolor falou de "um atacante magrelo subindo" da base, com Allan e John Kennedy. Algumas interações pediram que, desta vez, o final seja diferente. Naquela decisão contra a LDU, o Tricolor acabou derrotado nos pênaltis. Um torcedor destacou: "esqueceu apenas de dizer que o título dessa vez vem, porque ao contrário do Thiago Neves e do Washington, Nenê e Fred não perderão seus pênaltis, caso necessário".

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