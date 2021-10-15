Brentford x Chelsea: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Inglês

Chegou a hora da bola voltar a rolar no Velho Continente depois da Data-Fifa. E, neste sábado, em jogo de equipes londrinas, o Chelsea visita o Brentford, pela oitava rodada do Campeonato Inglês. O jogo acontece no Brentford Community Stadium, às 13h30 (de Brasília).BRENTFORDRecém-promovido à elite inglesa, o Brentford surpreende e faz boa campanha na Premier League. Até aqui, em sete partidas, o time de Thomas Frank tem 12 pontos e soma apenas uma derrota. Na última rodada, antes da Data-Fifa, o time de Londres venceu o West Ham, fora de casa, por 2 a 1.
CHELSEALíder do Campeonato Inglês com 16 pontos, os Blues tentam o título novamente depois de cinco temporada de jejum. Para isso, a equipe de Thomas Tuchel precisa seguir com a boa campanha que vem fazendo. Na última partida, os campeões europeus venceram o Southampton por 3 a 1.
FICHA TÉCNICA
Brentford x ChelseaPremier League - Campeonato Inglês8ª RodadaData e horário: 16/10/2021, às 13h30 (de Brasília)Local: Brentford Community Stadium, em Londres (ING)Árbitro: Anthony TaylorAssistentes: Gary Beswick e Adam NunnTransmissão: ESPN Brasil e Star+
PROVÁVEIS TIMES
BRENTFORD (Técnico: Thomas Frank)Raya; Ajer, Jansson e Pinnock; Canós, Norgaard, Onyeka, Janelt e Henry; Toney e Mbeumo.
Desfalques: Josh Dasilva, Sorensen e Baptiste (lesionados).
CHELSEA (Técnico: Thomas Tuchel)Mendy; Azpilicueta, Chalobah e Christensen; Reece James, Jorginho, Kanté e Chilwell; Mount, Havertz (Werner) e Lukaku.
Desfalques: Pulisic e Rüdiger (lesionados).