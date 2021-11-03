Breno Lopes projeta final da Libertadores e diz que jogos do Brasileiro servem como ‘preparação’

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Decisivo na vitória por 3 a 1 sobre o Grêmio, no último domingo (31), em Porto Alegre, o atacante Breno Lopes voltou a balançar a rede após quase quatro meses sem marcar. Herói do título da Libertadores em 2020, o jogador projetou a decisão dessa temporada diante do Flamengo, prevista para o dia 27 de novembro, no Uruguai, e destacou a importância de utilizar os jogos do Brasileirão como preparação.- Sentimos esse gostinho de ganhar a Libertadores ainda esse ano, então sabemos como isso é prazeroso. Estamos usando esses jogos do Brasileirão como uma preparação para a final. Os treinamento estão sendo muito pegados e todos os jogadores já estão com aquele frio na barriga. Vamos nos preparar ao máximo para trazer esse tricampeonato para o Palmeiras - afirmou.

Com o triunfo sobre o Tricolor Gaúcho, o Alviverde chegou aos 52 pontos e diminuiu a diferença para o Atlético-MG, líder da competição, para sete pontos. Com mais nove jogos em disputa, a equipe comandada por Abel Ferreira tem apenas 3% de chances de faturar o título nacional.O camisa 19 do Verdão, que igualou Gustavo Scarpa como terceiro maior goleador do clube na temporada, com sete gols, explicou como o time conseguiu se sobressair contra um adversário que estava pressionado pelo resultado.

- Muito feliz pelo resultado. Sabíamos que seria um jogo difícil. O Grêmio está em uma situação complicada e era certo que eles jogariam o jogo da vida deles. Nossa equipe foi muito consistente. Saímos atrás no placar, mas conseguimos manter aquilo que o professos Abel nos pediu no começo. Sabemos da responsabilidade que é defender o Palmeiras - finalizou.