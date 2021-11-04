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Breno Lopes ganha quadro de gol histórico na Libertadores e relembra 'momento mágico'

Atacante agradeceu ilustração feita por artista brasileiro e comentou a respeito do feito eternizado na história do Verdão...
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Publicado em 

04 nov 2021 às 08:00

Publicado em 04 de Novembro de 2021 às 08:00

Crédito: Reprodução/Conmebol
O atacante Breno Lopes, herói do título da Libertadores do Palmeiras, foi homenageado com um quadro do gol que garantiu o bicampeonato da competição ao time. A ilustração feita pelo artista Pedro Nuin mostra o momento exato da cabeçada que abriu e selou o resultado da final contra o SantosBreno recordou o momento que ficou eternizado na história do Verdão e desejou que o desfecho da decisão desta temporada, contra o Flamengo, seja semelhante.
- Um momento mágico. Único na minha vida e na minha carreira. O momento que nos deu a Glória Eterna. Muito feliz de poder ser lembrado para sempre na história do Palmeiras por esse gol, que nos trouxe o tão sonhado bicampeonato. Espero que no dia 27 a gente possa estar inspirado para trazer o tri - afirmou em entrevista à Conmebol.O quadro foi entregue durante o media day - sessão de fotos - da Conmebol com os jogadores do Palmeiras para a próxima final, que acontece no dia 27 de novembro. O atacante agradeceu o presente e revelou já ter um lugar para guardá-lo em sua casa.
- Ficou legal demais (o quadro). Quem fez a arte está de parabéns. Vai ficar marcado pra sempre lá em casa no armário. Minha mãe fez um cantinho especial. Eu e minha família não vamos esquecer. Mais uma vez, muito obrigado pelo presente maravilhoso - disse o jogador.
Próximo de completar um ano no clube, Breno Lopes soma 50 jogos, 10 gols e dois títulos com a camisa alviverde.

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