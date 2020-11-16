Breno Lopes é apresentado no Palmeiras e afirma: ‘Para ajudar, jogo em todas as posições’

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O atacante Breno Lopes concedeu, nesta segunda-feira (16), a sua primeira entrevista coletiva como jogador do Palmeiras. O atleta, que assinou com o Verdão até 2024, afirmou entender o momento atual da equipe, que conta com diversos desfalques, como uma oportunidade.

– Sempre joguei como extremo, pela esquerda, é onde me sinto a vontade, mas, pra ajudar o Palmeiras, jogo em todas as posições. Já conversei com o Abel a respeito disso. No último jogo, ele me colocou de centroavante, porque no Juventude já joguei ali. Minha posição de origem é extremo, mas quero entrar e ajudar o Palmeiras da melhor maneira possível.Por fim, o camisa 39 descreveu suas características em campo, exaltando a sua velocidade e capacidade de recomposição.

– Acredito que (minha principal característica) seja a velocidade. Sou um jogador que ajuda bastante na recomposição, tenho uma boa finalização. Esses são meus pontos fortes. Vou tentar evoluir todos os dias pra quando entrar em campo poder representar da melhor maneira possível.