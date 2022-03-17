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Braz e Spindel atualizam posição do Flamengo e negam negociações por vários atletas: 'Hoje não tem nada'

Diego Rossi, Santos, Marcos Antônio... Diretor de futebol e VP do Flamengo responderam sobre vários nomes que foram ligados ao clube, e negam negociações em andamento...
LanceNet

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Publicado em 

17 mar 2022 às 15:55

Publicado em 17 de Março de 2022 às 15:55

Após a apresentação do zagueiro Pablo - o terceiro reforço do Flamengo em 2022 -, o diretor Bruno Spindel e o vice-presidente Marcos Braz atualizaram a posição do clube da Gávea no mercado. Em meio às negativas em relação aos nomes ligados ao Rubro-Negro, os diretores preferiram manter em sigilo os possíveis alvos, mas reforçaram que novas contratações podem, sim, ser feitas.- Por questões óbvias, não vou falar (para quais setores o Flamengo busca reforços). Se eu falar, vou colocar jogador que está aqui dentro de situações desconfortáveis - afirmou Marcos Braz, no Ninho do Urubu, antes de seguir:
- Você sempre quer contratar o jogador mais forte, a nossa responsabilidade, a pressão é enorme, em alguns momentos é desumana, não estou reclamando, apenas pontuando. Estamos fazendo as coisas com tranquilidade e calma, como o presidente Landim assim determina. Vamos sempre respeitar a maneira de gestão dele. O departamento de futebol sempre vai demonstrar caminhos plausíveis dentro desse processo - completou o vice-presidente.Diego Rossi, Marcos Antônio, Santos, Andreas Pereira... Spindel e Marcos Braz responderam sobre vários nomes, inclusive o de Arturo Vidal, que manifestou desejo de defender o Flamengo. De acordo com o VP, não houve contato pelo meia chileno, que está em reta final de contrato com a Inter de Milão, da Itália.Confira as respostas dos dirigentes do Flamengo sobre outros jogadores:NEGOCIAÇÕES POR MARCOS ANTÔNIO E SANTOS
Bruno Spindel: "O Marcos Antônio (meia do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia) não tem nada, e hoje não tem nada pelo Santos (goleiro do Athletico). Hoje."DIEGO ROSSI
Marcos Braz: "A gente monitora esse jogador (Diego Rossi, atacante do Fenerbahçe, emprestado pelo Los Angeles FC). Existem vários jogadores, independente de querer contratar ou não, mas não tem absolutamente nada hoje."
Crédito: BrunoSpindeleMarcosBrazduranteapresentaçãodePablonoFlamengo(Foto:Reprodução/LANCE!TV

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