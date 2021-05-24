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Braz abre o jogo sobre negociação de Gerson e avisa: 'O Flamengo vem lutando para manter os atletas'

Clube rubro-negro tem em mãos uma oferta do Olympique de Marselha pelo volante
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Publicado em 24 de Maio de 2021 às 14:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 mai 2021 às 14:45
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Após o título do Carioca, conquistado no último sábado, o principal assunto no Flamengo volta a ser a possível saída de Gerson. Nesta segunda-feira, em entrevista ao programa "Os Donos da Bola", da TV Bandeirantes, Marcos Braz, vice-presidente de futebol rubro-negro, deu detalhes da negociação com o Olympique de Marseille pelo volante e confirmou que as conversas com o time francês continuam.
+ Veja todos os títulos do Flamengo no Campeonato Carioca e quem foi o vice- O pai do jogador, há 20 dias, nos trouxe um encaminhamento de um clube francês, que gostaria de fazer uma proposta. Fez a proposta para o atleta através de seu procurador, e a gente vem conversando. Tiveram uma ou duas propostas que a gente não aceitou. As conversas continuam para que vejamos se chegará aos números que interessam ao jogador e ao Flamengo - disse o dirigente, antes de reafirmar a postura do clube no mercado:
- Um ponto que eu gostaria de deixar claro aqui é que o Flamengo foi procurado pelo empresário do jogador, que é seu pai. Ele nos trouxe a proposta que está em análise. Desde que o Flamengo teve o ano de 2019, na sequência de títulos, sempre foi questionado e perguntado sobre os atletas de ponta que tem, se gostaria de vender, e o Flamengo disse que não. O Flamengo vem lutando para manter os atletas que tem. Não fomos ao mercado para vender ninguém.
+ 'De encher os olhos': João Gomes se coloca como o futuro do meio de campo do Fla sob o comando de Ceni
Ainda sobre o assunto, Braz confirmou que a única proposta oficial recebida pelo Flamengo até o momento foi a do Olympique de Marselha, mas lembrou que a janela de transferências da Europa ainda está começando e podem surgir outros clubes interessados em Gerson.
- Se a proposta fosse interessante, a gente tinha vendido há um tempo. O Flamengo sempre respeita as propostas que recebe. Em relação a outros clubes: não. Por enquanto, só tem um clube francês que tem uma proposta firme pelo Gerson. Um ponto que quero tocar é que a janela do futebol europeu está começando agora, é mais do que natural que tenham outros interessados. Hoje não tem nada. O que a gente tem é uma proposta firme e que o Flamengo ainda está analisando.
+ Confira a tabela completa da Libertadores
A proposta francesa gira em torno de um valor mínimo de 25 milhões de euros (cerca de R$ 160 mi) com aditivos que podem chegar ao total de 30 milhões de euros. O Flamengo também busca manter 20% dos direitos para um venda futura de Gerson, que ainda tem dúvidas se o Olympique de Marselha seria o passo ideal para sua carreira.

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