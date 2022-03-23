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Braz abre o jogo sobre a continuidade de Diego Ribas, Diego Alves e mais dois jogadores no Flamengo

'Não será analisado agora, até por inteligência', declarou o vice-presidente de futebol do Fla...
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Publicado em 

23 mar 2022 às 13:40

Publicado em 23 de Março de 2022 às 13:40

Nesta tarde, o Flamengo se reapresenta para dar início à preparação visando as finais do Campeonato Carioca. E, recentemente, Diego Alves, Isla, Renê e Diego Ribas teriam sido informados que os seus respectivos contratos, a encerrarem em dezembro deste ano, não serão renovados. Marcos Braz disse que "nada será analisado" no momento. E explicou.
- Não será analisado agora, até por inteligência. Tenha certeza que essa decisão será tomada de maneira mais tardia possível - disse Braz, em entrevista à "ESPN".
A informação a respeito do quarteto foi dada, inicialmente, pelo jornalista "Venê Casagrande", do jornal "O Dia" e do canal "SBT". Diego Alves, Isla, Renê e Diego Ribas têm tido pouco espaço com Paulo Sousa, sendo o goleiro quem teve a minutagem reduzida de forma mais brusca, pois virou reserva de Hugo Souza. Já o chileno, que era titular nos anos anteriores, tem revezado com Matheuzinho e Rodinei na ala direita, mas, recentemente, cometeu um ato de indisciplina e perdeu mais pontos com o técnico português.
> Veja a tabela do Cariocão
Com sete dias para Paulo Sousa treinar o time, o Fla espera agora o vencedor do confronto entre Fluminense e Botafogo para saber o rival nas finais. Na ida das semi, o Tricolor, que já possui a vantagem do placar igual no agregado, venceu por 1 a 0. O primeiro jogo da decisão estadual será no dia 31 deste mês.
Crédito: DiegoRibaseDiegoAlvesrenovaramocontrato,recentemente,atédezembrodesteano(Foto:AlexandreVidal/CRF

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