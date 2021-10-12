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Brasileiro Sub-20: Flamengo goleia Athletico, fecha classificatória como líder e terá clássico pela frente

Rubro-Negro carioca irá enfrentar o Vasco nas quartas de final da competição...
LanceNet

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Publicado em 

12 out 2021 às 17:36

Publicado em 12 de Outubro de 2021 às 17:36

Crédito: Cahuê Miranda/Athletico Paranaense
Pela última rodada da fase de classificação do Brasileiro Sub-20, o Flamengo goleou o Athletico-PR por 4 a 1, no CT do Caju, em Curitiba. Os gols do clube carioca foram marcados por Ryan Luka, Gabriel Barros, Peralta e Igor Jesus; Rômulo Caroso marcou para os mandantes, que saíram na frente do placar.Com o resultado, o Flamengo garantiu a primeira colocação na fase de classificação do Brasileiro, com 39 pontos, e irá enfrentar o Vasco (oitavo) nas quartas de final do torneio. Já o Athletico (quinto) terá o São Paulo (quarto) pela frente. A CBF ainda divulgará as datas das partidas.
O JOGO
Os Garotos do Ninho começaram a partida buscando o ataque e trocando passes no campo ofensivo. Mas foi o Athletico que abriu o placar: aos 13 minutos, Rômulo Cardoso, após jogada individual na área, arriscou de longe e acertou um belo chute: 1 a 0.
O Flamengo reagiu rapidamente e deixou tudo igual, aos 21. Kayke David fez boa jogada pelo lado direito da área e rolou para o meio. Ryan Luka apareceu bem colocado na pequena área e só empurrou para o gol: 1 a 1. Logo em seguida, o Fla virou. Gabriel Barros recebeu na área e finalizou forte no canto direito do goleiro: 2 a 1.
Logo no início do segundo tempo, Pedro Arthur fez ótima jogada pela esquerda e cruzou na área. A bola sobrou para Peralta que completou para as redes: 3 a 1. Mesmo com uma vantagem confortável no marcador, os Garotos do Ninho não diminuíam o ritmo e continuavam com a marcação sob pressão, dificultando a saída de bola do Athletico.Aos 16’, Igor Jesus aproveitou o cruzamento na área e fez o quarto gol do Mengão: 4 a 1. O Fla seguiu no ataque e continuou criando mais oportunidades de ampliar o placar. Nos minutos finais, o Mais Querido administrou o resultado e terminou a fase de classificação do Brasileiro em primeiro lugar.

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