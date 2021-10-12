Brasileiro Sub-20: Flamengo goleia Athletico, fecha classificatória como líder e terá clássico pela frente

Crédito: Cahuê Miranda/Athletico Paranaense

Pela última rodada da fase de classificação do Brasileiro Sub-20, o Flamengo goleou o Athletico-PR por 4 a 1, no CT do Caju, em Curitiba. Os gols do clube carioca foram marcados por Ryan Luka, Gabriel Barros, Peralta e Igor Jesus; Rômulo Caroso marcou para os mandantes, que saíram na frente do placar.Com o resultado, o Flamengo garantiu a primeira colocação na fase de classificação do Brasileiro, com 39 pontos, e irá enfrentar o Vasco (oitavo) nas quartas de final do torneio. Já o Athletico (quinto) terá o São Paulo (quarto) pela frente. A CBF ainda divulgará as datas das partidas.

O JOGO

Os Garotos do Ninho começaram a partida buscando o ataque e trocando passes no campo ofensivo. Mas foi o Athletico que abriu o placar: aos 13 minutos, Rômulo Cardoso, após jogada individual na área, arriscou de longe e acertou um belo chute: 1 a 0.

O Flamengo reagiu rapidamente e deixou tudo igual, aos 21. Kayke David fez boa jogada pelo lado direito da área e rolou para o meio. Ryan Luka apareceu bem colocado na pequena área e só empurrou para o gol: 1 a 1. Logo em seguida, o Fla virou. Gabriel Barros recebeu na área e finalizou forte no canto direito do goleiro: 2 a 1.