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futebol

Brasileiro se destaca nos Estados Unidos e sonha com Europa

Sem atuar no país de origem, atacante Rafa Mentzingen se destaca nos Estados Unidos e revela sondagens...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 nov 2020 às 13:45

Publicado em 14 de Novembro de 2020 às 13:45

Crédito: Divulgação
A maioria dos jogadores brasileiros, se destacam no seu país de origem, vão para o exterior e muitos retornam, outros encerram a carreira por lá. O caso do Rafael Mentzingen chama atenção por ter iniciado nos Estados Unidos e nunca ter atuado no Brasil. Porém, esse momento pode estar próximo de acontecer. O atacante revelou sondagens, além disso, conta com o interessa do atleta, que pode ser a ponte para seu maior sonho da carreira.
- Tive alguns interesses de clubes de série B, mas ainda estou esperando a decisão de Memphis com meu empresário para que possa intensificar a busca de um time aqui no Brasil. Acho que meu maior objetivo no momento é evoluir, me destacar e poder jogar em uma liga de peso na Europa mais para frente, como é o sonho de muitos jogadores brasileiros - afirmou.
Questionado sobre sua experiência no exterior, Rafa garante que foi bastante válido e diz sobre o auge até o momento.
- Acho que nesses anos vivi bastante coisa. Tiveram muitos momentos bons nesses cinco anos e meio lá, mas o mais marcante foi jogar com Scheweinsteiger e ainda ter ele me marcando por boa parte do jogo contra Chicago Fire - concluiu.

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