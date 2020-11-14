Brasileiro se destaca nos Estados Unidos e sonha com Europa

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A maioria dos jogadores brasileiros, se destacam no seu país de origem, vão para o exterior e muitos retornam, outros encerram a carreira por lá. O caso do Rafael Mentzingen chama atenção por ter iniciado nos Estados Unidos e nunca ter atuado no Brasil. Porém, esse momento pode estar próximo de acontecer. O atacante revelou sondagens, além disso, conta com o interessa do atleta, que pode ser a ponte para seu maior sonho da carreira.

- Tive alguns interesses de clubes de série B, mas ainda estou esperando a decisão de Memphis com meu empresário para que possa intensificar a busca de um time aqui no Brasil. Acho que meu maior objetivo no momento é evoluir, me destacar e poder jogar em uma liga de peso na Europa mais para frente, como é o sonho de muitos jogadores brasileiros - afirmou.

Questionado sobre sua experiência no exterior, Rafa garante que foi bastante válido e diz sobre o auge até o momento.