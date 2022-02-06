Brasileiro Matheus Pereira marca, Al-Hilal goleia o Al-Jazira e vai pegar o Chelsea na semifinal do Mundial

O Al-Hilal está na semifinal do Mundial de Clubes. Neste domingo, a equipe da Arábia Saudita encarou o Al-Jazira, no Estádio Mohammed Bin Zayed, em Abu Dhabi, e o time de Leonardo Jardim venceu por 6 a 1, de virada. Diaby abriu o placar, mas Ighalo, Matheus Pereira, Kanno, Al-Dawsari, Marega e Carillo reverteram a desvantagem. O adversário na próxima fase será o Chelsea.PLACAR ABERTOEm um primeiro tempo equilibrado e com chances para os dois lados, o Al-Jazira abriu o placar aos 14 minutos. Rabii recebeu lindo passe em profundidade e cruzou para o meio da área. De primeira, Abdoulay Diaby mandou para o fundo das redes no Estádio Mohammed Bin Zayed.
'IGHALOU'O Al-Hilal, com a desvantagem no placar, não tinha outra alternativa que não fosse se lançar ao ataque. O time de Leonardo Jardim buscou o empate aos 36 minutos depois que Matheus Pereira achou Kanno dentro da área. O camisa 28 cruzou para o meio e Ighalo, com o perdão do trocadilho, igualou o placar.
BRILHO BRASILEIROO empate durou pouco no placar e o time da Arábia Saudita conseguiu a virada quatro minutos depois. Marega entregou para Al-Dawsari na entrada da área, que tocou de primeira de letra para Matheus Pereira. O brasileiro limpou a marcação e bateu com categoria no canto para virar a partida.
DE CABEÇANo segundo tempo, o Al-Hilal seguiu pressionando e os sauditas ampliaram o marcador aos 12 minutos. Matheus Pereira cobrou escanteio na medida e Kanno subiu mais que todo mundo para cabecear forte e não dar chances ao goleiro Ali Khasif.
MAIS TRÊSMesmo com a vantagem no placar, o Al-Hilal não tirou o pé do acelerador e continuou pressionado o Al-Jazira. Aos 32 minutos, Marega entregou para Al-Dawsari dentro da área, que deixou o goleiro no chão e marcou. Aos 43, Marega fez após bate e rebate na área. De pênalti, Carillo fechou a conta nos acréscimos.
SEQUÊNCIAClassificado para as semifinais, o Al-Hilal vai encarar o Chelsea, que é o atual campeão da Champions League e representa a Europa no Mundial de Clubes. O jogo acontece na próxima quarta-feira, também no Estádio Mohammed Bin Zayed, na cidade de Abu Dhabi, às 13h30 (de Brasília).