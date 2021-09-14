Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Brasileirão: veja quantos representantes o Flamengo teve na 'Seleção do Torcedor' da 20ª rodada
futebol

Brasileirão: veja quantos representantes o Flamengo teve na 'Seleção do Torcedor' da 20ª rodada

Ramon, Andreas Pereira, Michael, Pedro e Renato Gaúcho levaram a melhor em votação dos torcedores no twitter; Michael foi eleito o 'Cara da Rodada'...

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 20:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 set 2021 às 20:28
Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
O Flamengo teve cinco representantes na "Seleção do Torcedor do Brasileirão". São eles: Ramon, Andeas Pereira, Michael, Pedro e o técnico Renato Gaúcho. A enquete é votada pelos torcedores no perfil oficial do Brasileirão no twitter ao fim de cada rodada. > Entenda como Michael foi essencial para as três vitórias seguidas do FlaAlém disso, Michael foi eleito o "Cara da Rodada". O meia-atacante foi responsável por dois dos três gols da vitória do Flamengo sobre o Palmeiras no último domingo, no Allianz Parque, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O bom desempenho, inclusive, lhe rendeu a maior nota do LANCE! no jogo.
Vale destacar que mais um jogador do Flamengo pode levar a melhor na enquete. Isso porque Everton Ribeiro concorre ao prêmio de melhor assistência da rodada pelo passe para o gol de empate do Rubro-Negro.
> Veja a tabela do Brasileirão
Agora, o Flamengo vira a chave para a Copa do Brasil. O time de Renato Gaúcho volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h30, contra o Grêmio, em partida válida pelo jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil. O duelo terá transmissão em tempo real do LANCE!.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Tadeu Schmidt se emociona ao falar do irmão
Tadeu Schmidt se emociona ao homenagear o irmão no BBB 26
Imagem de destaque
Por que o Golfo Pérsico tem mais petróleo do que qualquer outro lugar do planeta?
Gelatina colorida
Receita de gelatina colorida: sobremesa é dica para o fim de semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados