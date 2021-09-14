Brasileirão: veja quantos representantes o Flamengo teve na 'Seleção do Torcedor' da 20ª rodada

O Flamengo teve cinco representantes na "Seleção do Torcedor do Brasileirão". São eles: Ramon, Andeas Pereira, Michael, Pedro e o técnico Renato Gaúcho. A enquete é votada pelos torcedores no perfil oficial do Brasileirão no twitter ao fim de cada rodada. > Entenda como Michael foi essencial para as três vitórias seguidas do FlaAlém disso, Michael foi eleito o "Cara da Rodada". O meia-atacante foi responsável por dois dos três gols da vitória do Flamengo sobre o Palmeiras no último domingo, no Allianz Parque, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O bom desempenho, inclusive, lhe rendeu a maior nota do LANCE! no jogo.