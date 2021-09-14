Brasileirão: veja quantos representantes o Flamengo teve na 'Seleção do Torcedor' da 20ª rodada

O Flamengo teve cinco representantes na "Seleção do Torcedor do Brasileirão". São eles: Ramon, Andeas Pereira, Michael, Pedro e o técnico Renato Gaúcho. A enquete é votada pelos torcedores no perfil oficial do Brasileirão no twitter ao fim de cada rodada. > Entenda como Michael foi essencial para as três vitórias seguidas do FlaAlém disso, Michael foi eleito o "Cara da Rodada". O meia-atacante foi responsável por dois dos três gols da vitória do Flamengo sobre o Palmeiras no último domingo, no Allianz Parque, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O bom desempenho, inclusive, lhe rendeu a maior nota do LANCE! no jogo.
Vale destacar que mais um jogador do Flamengo pode levar a melhor na enquete. Isso porque Everton Ribeiro concorre ao prêmio de melhor assistência da rodada pelo passe para o gol de empate do Rubro-Negro.
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Agora, o Flamengo vira a chave para a Copa do Brasil. O time de Renato Gaúcho volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h30, contra o Grêmio, em partida válida pelo jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil. O duelo terá transmissão em tempo real do LANCE!.