Brasileirão Sub-20: veja as datas e os horários dos confrontos das quartas

Nesta quinta-feira, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou as datas e os horários dos confrontos das quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20, com direito a clássico carioca. O primeiro embate será já neste domingo, entre Botafogo e Atlético-MG, em local a definir, com o mando do clube de General Severiano. Veja todos os duelos a seguir:
JOGOS DE IDA
- Botafogo x Atlético-MG: 17/10 (domingo), 16h - Local a definir- Athletico-PR x São Paulo: 18/10 (segunda-feira), 11h - CT do Caju- Internacional x Palmeiras: 18/10 (segunda), 15h - Morada dos Quero-Queros- Vasco x Flamengo: 20/10 (quarta-feira), 17h - São Januário
JOGOS DE VOLTA
Atlético-MG x Botafogo: 22/10 (sexta-feira), 16h - Sesc AlterosasPalmeiras x Internacional: 24/10 (domingo), 10h30 - Allianz ParqueFlamengo x Vasco: 26/10 (terça-feira), 15h15 - GáveaSão Paulo x Athletico: 25/10 (segunda-feira), 16h - Cotia
Na primeira fase, vale destacar que o Flamengo é quem ficou com a melhor campanha da primeira fase do Brasileirão Sub-20. Outra curiosidade do torneio, vencido pelo Galo na última edição, é que a artilharia pertence a Gabriel Silva, do Palmeiras, com 14 gols marcados.