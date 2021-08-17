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futebol

Brasileirão Sub-17: Herói do título do Flamengo afirma: 'Foi na raça'

Petterson marcou o gol decisivo contra o Vasco, aos 43 minutos da etapa final, e garantiu o bicampeonato nacional para o Flamengo na categoria Sub-17...

Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 22:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 ago 2021 às 22:15
Crédito: Gilvan de Souza / Flamengo
Com dois golaços - sendo um aos 43 minutos da etapa final -, Petterson foi o cara do Flamengo na decisão do Brasileirão Sub-17 contra o Vasco, nesta segunda-feira. A vitória por 4 a 1 deu o título ao Rubro-Negro, e, ainda no gramado do Raulino de Oliveira, o atacante comemorou a conquista pelo clube.
- Agora é só curtir pois passamos por muitos momentos difíceis. Foi na raça. Agora é trabalhar pelo Carioca, Copa do Brasil e tudo o que vier - afirmou, ao canal SporTV", antes de comentar as brincadeiras o comparando com Petkovic, que marcou o gol do título do Carioca, em 2001, sobre o Vasco aos 43 minutos:
- Eles já (torcedores do Flamengo) me chamam de Pet, eu gosto. Não estou nem acreditando, é só alegria. Vou curtir bastante - finalizou o camisa 11 do Fla. O goleiro Francisco Dyogo - um dos sobreviventes do incêndio que atingiu o Ninho em 2019 - falou após a conquista do título, e o dedicou aos familiares.
- Muito feliz. Primeiramente agradecer a Deus. e esse grupo não tem o que falar. É fenomenal. Um abraço minha família, em Fortaleza. Hoje eu posso dizer: pai e mãe, sou campeão brasileiro - comentou o goleiro ao "SporTV".

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