Brasileirão Sub-17: Herói do título do Flamengo afirma: 'Foi na raça'

Crédito: Gilvan de Souza / Flamengo

Com dois golaços - sendo um aos 43 minutos da etapa final -, Petterson foi o cara do Flamengo na decisão do Brasileirão Sub-17 contra o Vasco, nesta segunda-feira. A vitória por 4 a 1 deu o título ao Rubro-Negro, e, ainda no gramado do Raulino de Oliveira, o atacante comemorou a conquista pelo clube.

- Agora é só curtir pois passamos por muitos momentos difíceis. Foi na raça. Agora é trabalhar pelo Carioca, Copa do Brasil e tudo o que vier - afirmou, ao canal SporTV", antes de comentar as brincadeiras o comparando com Petkovic, que marcou o gol do título do Carioca, em 2001, sobre o Vasco aos 43 minutos:

- Eles já (torcedores do Flamengo) me chamam de Pet, eu gosto. Não estou nem acreditando, é só alegria. Vou curtir bastante - finalizou o camisa 11 do Fla. O goleiro Francisco Dyogo - um dos sobreviventes do incêndio que atingiu o Ninho em 2019 - falou após a conquista do título, e o dedicou aos familiares.