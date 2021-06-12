Brasileirão, Série B e Eurocopa: saiba onde assistir aos jogos deste sábado (12)

O sábado (12) será de muita bola rolando. Fique atento para saber onde vai passar o jogo que você não pode perder. Confira a lista.
- JOGOS DESTE SÁBADO (12)
- 3ª RODADA DO BRASILEIRÃO
- Palmeiras x Corinthians
Horário: 19h
Onde assistir: Premiere
- Santos x Juventude
Horário: 19h
Onde assistir: Premiere e TNT
- 3ª RODADA DA SÉRIE B
- Brasil de Pelotas x Vasco
Horário: 19h
Onde assistir: Premiere
- Cruzeiro x Goiás
Horário: 21h
Onde assistir: Premiere
- EUROCOPA
- País de Gales x Suíça
Horário: 10h
Onde assistir: SporTV
- Dinamarca x Finlândia
Horário: 13h
Onde assistir: SporTV
- Bélgica x Rússia
Horário: 16h
Onde assistir: SporTV