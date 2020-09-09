Brasileirão Feminino: Palmeiras empata com o Minas Brasília

Crédito: Minas Brasília e Palmeiras empataram no Distrito Federal (Reprodução Twitter/Minas Brasília

Minas Brasília e Palmeiras empataram por 1 a 1 pelo Campeonato Brasileiro A1 de futebol feminino nesta quarta-feira (9), no Distrito Federal. O resultado interrompe uma sequência de quatro vitórias seguidas do Verdão no torneio.

Os gols foram marcados no primeiro tempo e o Alviverde saiu na frente com Carla Nunes. A atacante chegou ao décimo gol na competição e segue como artilheira.

As donas da casa empataram logo depois com Katrine. Ela acertou um belo chute de longa distância e encobriu a goleira Vivi.