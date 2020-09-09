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futebol

Brasileirão Feminino: Palmeiras empata com o Minas Brasília

Atacante Carla Nunes marca mais um, mas Verdão fica na igualdade e tem sequência de quatro vitórias consecutivas interrompida no Campeonato Brasileiro Feminino A1...

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 17:27

LanceNet

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Publicado em 

09 set 2020 às 17:27
Crédito: Minas Brasília e Palmeiras empataram no Distrito Federal (Reprodução Twitter/Minas Brasília
Minas Brasília e Palmeiras empataram por 1 a 1 pelo Campeonato Brasileiro A1 de futebol feminino nesta quarta-feira (9), no Distrito Federal. O resultado interrompe uma sequência de quatro vitórias seguidas do Verdão no torneio.
Os gols foram marcados no primeiro tempo e o Alviverde saiu na frente com Carla Nunes. A atacante chegou ao décimo gol na competição e segue como artilheira.
As donas da casa empataram logo depois com Katrine. Ela acertou um belo chute de longa distância e encobriu a goleira Vivi.
Com o resultado as meninas do Palmeiras chegam aos 16 pontos e no próximo sábado (12) enfrentam o São José, em Vinhedo, pela nona rodada do Brasileirão Feminino.

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