Brasileirão Feminino: Filipe Luís acompanha vitória do Flamengo

Um dos titulares preservados pela comissão técnica de Paulo Sousa na viagem do Flamengo para Teresina, local do jogo contra o Altos-PI, pela Copa do Brasil, o lateral-esquerdo Filipe Luís acompanhou a vitória do time feminino do clube, pelo Brasileirão, no Luso-Brasileiro, neste domingo, Com gols de Leidiane (2), Maria Alves, Duda e Duda Rodrigues, o Flamengo goleou o Esmac por 5 a 0.O lateral-esquerdo foi um dos atletas do elenco principal que não viajaram para Teresina, como Gabigol, Arrascaeta e Everton Ribeiro, entre outros, por conta da partida do Flamengo contra o Talleres, da Argentina, na próxima quarta-feira em Córdoba. O duelo é válido pela quarta rodada do Grupo H da Libertadores.