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futebol

Brasileirão Feminino: Filipe Luís acompanha vitória do Flamengo

Fora de partida da Copa do Brasil, lateral-esquerdo esteve no Luso-Brasileiro e acompanhou a vitória do time feminino do Flamengo sobre o Esmac, por 3 a 0...

Publicado em 01 de Maio de 2022 às 18:07

LanceNet

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Publicado em 

01 mai 2022 às 18:07
Um dos titulares preservados pela comissão técnica de Paulo Sousa na viagem do Flamengo para Teresina, local do jogo contra o Altos-PI, pela Copa do Brasil, o lateral-esquerdo Filipe Luís acompanhou a vitória do time feminino do clube, pelo Brasileirão, no Luso-Brasileiro, neste domingo, Com gols de Leidiane (2), Maria Alves, Duda e Duda Rodrigues, o Flamengo goleou o Esmac por 5 a 0.O lateral-esquerdo foi um dos atletas do elenco principal que não viajaram para Teresina, como Gabigol, Arrascaeta e Everton Ribeiro, entre outros, por conta da partida do Flamengo contra o Talleres, da Argentina, na próxima quarta-feira em Córdoba. O duelo é válido pela quarta rodada do Grupo H da Libertadores.
Filipe Luís acompanhou a partida ao lado de dirigentes do Flamengo, como o VP de Futebol Feminino e de Base Vitor Zanelli, e, após a partida, foi tietada pelas jogadoras - com quem tirou fotos -, assim como o treinador Luis Andrade.
Crédito: FilipeLuísposacomelencofemininodoFlamengoapósvitóriapeloBrasileirão(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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