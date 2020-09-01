Brasil de Pelotas-RS x Cruzeiro. Onde ver, palpites e prováveis times

O Cruzeiro volta a campo nesta quarta-feira, 2 de setembro, no Estádio Bento Freitas, às 21h30, contra o Brasil de Pelotas-RS, pela sétima rodada da Série B do Brasileiro. A Raposa ocupa a 14ª posição na classificação, com quatro pontos, enquanto o time gaúcho é o 17º com três pontos, na zona do rebaixamento. Por isso, o duelo será de muita disputa, pois ambos as equipes estão pressionadas e precisam de um resultado positivo para melhorar na tabela e aliviar as críticas que vem recebendo. Na rodada passada, Brasil e Cruzeiro perderam para Operário e América-MG respectivamente, gerando uma onda de cobranças por parte de seus torcedores. Em caso de vitória, seja de qual lado, a distância para o G4 diminui e, para o Brasil, será a fuga do Z4 da competição nacional. FICHA TÉCNICA​BRASIL DE PELOTAS-RS X CRUZEIROData-Horário: 2 de setembro, às 21h30Estádio-Local: Bento Freitas, Pelotas(RS)Árbitro: Rodrigo Batista Raposo (DF)Assistentes: Lehi Sousa Silva e Lucas Costa Modesto (ambos do DFOnde acompanhar: Globo Minas, Premiere, Rádio Itatiaia, 95.7FM e Rádio Super FM, 91,7 Cruzeiro: Fábio; Raúl Cáceres, Léo, Cacá e Matheus Pereira (Giovanni); Ariel Cabral (Henrique), Jadsom e Régis; Arthur Caíke, Airton e Marcelo Moreno. Técnico: Enderson Moreira Brasil de Pelotas: Rafael Martins, Rodrigo Ferreira. Lázaro, Leandro Camilo e Bruno Santos; Sousa, Bruno Matías, Gegê, Matheus Oliveira; Danilo Gomes e Luís Henrique. Técnico: Hemerson Maria Palpites: os dois times precisam se recuperar na Série B. Mas, ainda assim, o Cruzeiro tem 30% de apoiadores em sua vitória contra 25 do Brasil e o empate conta com 45% de apostas.