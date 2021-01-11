Bragantino tem alterações na lista de relacionados para enfrentar o Atlético-MG

Para enfrentar em casa pelo Brasileirão a segunda "pedreira" consecutiva, o Atlético-MG, o Bragantino fez alterações de última hora na sua lista de relacionados. Enquanto houveram duas inclusões, o clube de Bragança Paulista precisou fazer um corte em caráter preventivo.O corte em questão se refere ao meio-campista Matheus Jesus por conta de um medicamento ingerido. Ele foi retirado da relação para não correr o risco de ter um teste antidoping que acusasse alguma substância não permitida.

No caso das duas inclusões, enquanto Thonny Anderson acabou naturalmente ganhando uma chance para preencher o espaço deixado por Matheus, Ligger foi liberado pelo Departamento Médico do Massa Bruta após se recuperar dos sintomas de gripe forte que havia apresentado. Além disso, ele foi testado de maneira individual para eliminar por completo a possibilidade de estar infectado pela Covid-19 e o resultado foi negativo.