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futebol

Bragantino tem alterações na lista de relacionados para enfrentar o Atlético-MG

Enquanto o zagueiro Ligger e o meio-campista Thonny Anderson foram inclusos, Matheus Jesus fica fora por precaução de medicação ingerida...
LanceNet

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Publicado em 

11 jan 2021 às 15:42

Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 15:42

Para enfrentar em casa pelo Brasileirão a segunda "pedreira" consecutiva, o Atlético-MG, o Bragantino fez alterações de última hora na sua lista de relacionados. Enquanto houveram duas inclusões, o clube de Bragança Paulista precisou fazer um corte em caráter preventivo.O corte em questão se refere ao meio-campista Matheus Jesus por conta de um medicamento ingerido. Ele foi retirado da relação para não correr o risco de ter um teste antidoping que acusasse alguma substância não permitida.
No caso das duas inclusões, enquanto Thonny Anderson acabou naturalmente ganhando uma chance para preencher o espaço deixado por Matheus, Ligger foi liberado pelo Departamento Médico do Massa Bruta após se recuperar dos sintomas de gripe forte que havia apresentado. Além disso, ele foi testado de maneira individual para eliminar por completo a possibilidade de estar infectado pela Covid-19 e o resultado foi negativo.
Nesse momento, o Bragantino tem 36 pontos, sete a mais do que o primeiro time dentro do Z4 (Bahia). Com isso, o confronto diante da equipe mineira ganha tom ainda maior de importância na fuga da chamada zona da degola.

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