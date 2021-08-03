Bragantino quer voltar a vencer fora de casa no Brasileirão

Na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro, o Red Bull Bragantino voltou a vencer dentro de casa no fim de semana e agora o time tenta quebrar uma mini seca de vitórias longe do Nabi Abi Chedid.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Nos últimos dois jogos fora de casa, o Braga foi superado pelo Fortaleza e antes disso ficou no empate por 2 a 2 contra o Athletico.
A última vitória como visitante no Brasileirão ocorreu dia 4 de julho, quando o Massa Bruta bateu o São Paulo, no Morumbi.
Classificação
Após 14 partidas disputadas no Campeonato Brasileiro, o Bragantino está no G-4, com 27 pontos.