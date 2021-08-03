Bragantino quer voltar a vencer fora de casa no Brasileirão

Crédito: Divulgação/Ari Ferreira/Bragantino

Na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro, o Red Bull Bragantino voltou a vencer dentro de casa no fim de semana e agora o time tenta quebrar uma mini seca de vitórias longe do Nabi Abi Chedid.

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Nos últimos dois jogos fora de casa, o Braga foi superado pelo Fortaleza e antes disso ficou no empate por 2 a 2 contra o Athletico.

A última vitória como visitante no Brasileirão ocorreu dia 4 de julho, quando o Massa Bruta bateu o São Paulo, no Morumbi.

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