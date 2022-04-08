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futebol

Bragantino oficializa as chegadas de Renan e Ramon

Zagueiro e lateral-esquerdo chegam por empréstimo de Palmeiras e Flamengo...
LanceNet

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Publicado em 

08 abr 2022 às 15:30

Publicado em 08 de Abril de 2022 às 15:30

Negociações que haviam sido antecipadas, o zagueiro Renan e o lateral-esquerdo Ramon tiveram as suas contratações oficializadas pelo Bragantino na tarde desta sexta-feira (8).>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSSeguindo a filosofia habitual do clube de Bragança Paulista apesar do poderio financeiro mais elevado, ambos chegam em regime de empréstimo até o final da temporada 2022, mantendo seus direitos junto a Palmeiras e Flamengo, respectivamente.
Revelado na base da equipe paulista, Renan teve seu ano de maior presença na equipe principal em 2022. Já sob a direção do técnico Abel Ferreira, fez 41 partidas na temporada, destacando-se as participações em duelos da Libertadores onde a equipe foi campeã.
No caso de Ramon, o jogador também já teve espaço considerável no elenco principal, atuando ao todo por 38 partidas desde que subiu das categorias de base do clube carioca entre Carioca, Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores.
Crédito: Divulgação/Bragantino

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