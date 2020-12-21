Bragantino não terá Barbieri contra o Palmeiras

Após colecionar uma sequência de seis jogos de invencibilidade, o Bragantino foi superado dentro de casa pelo Athletico. No lance fatal, Léo Ortiz errou e Renato Kayser deu a vitória ao Furacão.
Agora, o Massa Bruta vai buscar a sua reação diante do Palmeiras, adversário que luta na parte de cima da tabela, no Allianz Parque.
Para o duelo fora de casa, a equipe não terá o técnico Mauricio Barbieri, que levou o terceiro cartão amarelo e vai acompanhar o jogo das tribunas.
Sem o chefão, a tendência é que o auxiliar Maldonado, comande o time no próximo domingo.